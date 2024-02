Crollo nel cantiere di Esselunga a Firenze | stessa ditta appaltatrice di un analogo incidente a Genova

L'azienda committente e la ditta appaltatrice del crollo nel cantiere a Firenze sono gli stessi degli incidenti avvenuti nel cantiere di un altro supermercato del gruppo lombardo a Genova. Il crollo

I Vigili del Fuoco hanno recuperato nella notte il corpo senza vita di un quarto operaio , dopo l'incidente nel cantiere in via Mariti a Firenze , dove ... (liberoquotidiano)

Operai travolti da crollo: recuperato il corpo della quarta vittima: Sale a quattro il bilancio del crollo nel cantiere di un supermercato a Firenze. I vigili del fuoco, che hanno lavorato tra le macerie tutta la notte, hanno recuperato il quarto cadavere. Al momento d ...

Crollo nel cantiere a Firenze, i morti sono cinque. Giani: «Trovato il corpo anche dell'ultimo operaio disperso»: L'azienda committente e la ditta appaltatrice del crollo nel cantiere Esselunga a Firenze sono gli stessi degli incidenti avvenuti nel cantiere di un altro supermercato del gruppo lombardo della Gdo a ...

Crollo nel cantiere a Firenze, le drammatiche chiamate al 112: «Aiuto, è venuto giù tutto. Feriti Non lo so, vedo solo polvere»: «C'è stato un crollo, abbiamo bisogno di ambulanze, di tutto. Non vedo niente, non posso andare avanti». Sono le drammatiche testimonianze di operai, abitanti della zona ...