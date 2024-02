Crollo nel cantiere dell’Esselunga di Firenze | ora si indaga sugli irregolari

(Di sabato 17 febbraio 2024) Luigi Coclite, 60 anni originario di Teramo, Mohamed Toukabri, tunisino di 54 anni, Mohamed El Ferhane, 24 anni marocchino, Taoufik Haidar, 45 anni anche lui di originario del Marocco come Bouzekri Rachimi, 56 anni del quale si sta cercando ancora di recuperare il corpo, rimasto sepolto sotto le...

Roma, 17 feb. (Adnkronos) – “Due delle vittime della strage del cantiere Esselunga erano irregolari e senza permesso di soggiorno. Non sono morti ... (calcioweb.eu)

«C'è un’indagine in corso e non posso dire niente». Lo ha detto il sindaco Dario Nardella, interpellato dai cronisti, che gli chiedevano su presunte ... (feedpress.me)

Firenze , 17 febbraio 2024 – trave o pilone , quali sono le cause che hanno determinato il crollo nel cantiere Esselunga di via Mariti a Firenze ? È ... (lanazione)

Firenze , 17 febbraio 2024 – È una mattina di lavoro come le altre. È venerdì 16 febbraio. Cinquanta operai si trovano nel cantiere di via Mariti , a ... (lanazione)

L'economia cinese in difficoltà, il plenum fantasma è un segno: Il crollo del mercato immobiliare e azionario dei quali non si fida più nessuno, l'aumento dei ... il boom della domanda di lingotti d'oro, 280 tonnellate nel 2023 (+28 per cento). E, indicatore ...

Crollo Firenze, Mazzetti (FI): "Su codice appalti narrazione fuorviante. Settore edile fatto di tante aziende innovative e responsabili": Bisogna fare chiarezza sulla tragedia del crollo, in tribunale ma anche nel dibattito pubblico'. Lo afferma Erica Mazzetti, Deputato di Forza Italia e responsabile nazionale dipartimento lavori ...

Un minuto di silenzio a Firenze per gli operai morti: c'erano il sindaco Nardella e il cardinale Betori: Il sindaco Nardella e il cardinale Betori chiedono che oltre alla logica del profitto si applichino anche legalità e sicurezza ...

Un'immagine del cantiere Esselunga a Firenze dopo il tragico crollo - Fotogramma: Nella tragedia nel cantiere toscano le persone coinvolte, a parte una, sono tutte migranti. Se si parla di reati c'è enfasi a sottolineare la provenienza, in questi casi no. Servono nuove politiche ...

Operaio morto a Frascineto in Calabria schiacciato da una lastra di cemento: tre persone indagate: Un operaio è morto dopo essere stato travolto da una lastra di cemento in Calabria, nel Cosentino. La Procura indaga su due operai e il titolare ...