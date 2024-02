"Per le vittime della tragedia avvenuta nel cantiere di via Mariti, perché il Signore accolga nella sua pace i defunti, doni salute ai feriti, consoli e sostenga quanti sono nel dolore, ispiri quanti hanno responsabilità a mettere in atto

Crollo nel cantiere a Firenze: recuperato il corpo della quarta vittima. Ora resta un operaio disperso (Di sabato 17 febbraio 2024) Sale a quattro il bilancio del Crollo nel cantiere di un supermercato a Firenze. I vigili del fuoco, che hanno lavorato tra le macerie tutta la notte, hanno recuperato il corpo di un...

IL COMMENTO, Il frigo è pieno ma non c'è la corrente: Il giornalista, dopo aver espresso vicinanza alle famiglie delle vittime del crollo nel cantiere dell’Esselunga, scrive: “C’è qualcosa che non quadra. Quindi iniziamo a chiamare il tecnico del frigo, ... Crollo cantiere Esselunga a Firenze: trovato il cadavere di un quarto operaio: – Com’è stato possibile tutto questo Ti finiscono le parole in bocca mentre l’inutilità di ogni denuncia, di ogni condanna, di ogni sacrosanto “mai più” riecheggia… Leggi ... Crollo nel cantiere a Firenze: sale a 4 il bilancio dei morti: Sale a 4 morti il drammatico bilancio delle vittime provocato ieri, 16 febbraio, dal crollo nel cantiere di un supermercato a Firenze. Per tutta la notte appena trascorsa, i Vigili del Fuoco hanno ...

