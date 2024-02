Crollo nel cantiere a Firenze | Giani | «Possiamo dire che i morti sono cinque» Si cerca ancora il corpo dell' ultimo disperso

Padre Bernardo Gianni, l'abate di San Miniato a Monte, affida a Facebook le sue parole di cordoglio per la tragedia del cantiere di via Mariti . Poche parole corredate da una foto della trave che è

(Di sabato 17 febbraio 2024) Sale ail bilancio delneldel supermercato di via Mariti a. I vigili del fuoco, che hanno lavorato tra le macerie tutta la notte, hanno recuperato ildi un...

Sale a cinque il bilancio del Crollo nel cantiere del supermercato di via Mariti a Firenze . I vigili del fuoco, che hanno lavorato tra le macerie ... (leggo)

Sale a cinque il bilancio del Crollo nel cantiere del supermercato di via Mariti a Firenze . I vigili del fuoco, che hanno lavorato tra le macerie ... (leggo)

Firenze , 17 febbraio 2024 – Sono quattro fin qui i corpi recuperati nel Crollo di via Mariti, nel cantiere dove una grossa trave di cemento è venuta ... (lanazione)

Firenze , 17 febbraio 2024 – altri incidenti in cantieri Esselunga . Accadde a Genova lo scorso anno. L'azienda committente e la ditta appaltatrice ... (lanazione)

I Vigili del Fuoco hanno recuperato nella notte il corpo senza vita di un quarto operaio, dopo l'incidente nel cantiere in via Mariti a Firenze, dove ... (iltempo)

Crollo nel cantiere a Firenze, precedente incidente a Genova con la stessa appaltatrice: In seguito al crollo nel cantiere di via Mariti a Firenze, nella giornata di ieri la procura ha aperto un fascicolo. Contemporaneamente alle indagini, continuano senza sosta da ieri mattina le ...

Crollo a Firenze, recuperato corpo quarta vittima: FIRENZE, 17 FEB - Sale a quattro il bilancio delle vittime del crollo nel cantiere di un supermercato Esselunga in costruzione in via Mariti a Firenze. I vigili del fuoco, che hanno lavorato tra le ...

Frosinone-Roma: dove vederla in streaming e tv, probabili formazioni e orario: Matteo Marcenaro ricopre il ruolo di quarto ufficiale di gara. Infine, nella sala Var di Lissone c'è Aleandro Di Paolo, coadiuvato da Eugenio Abbattista nel ruolo di Avar.