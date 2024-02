Crollo in cantiere a Firenze | recuperato nella notte corpo quarta vittima

E' stato il crollo del solaio di un prefabbricato a provocare la tragedia nel cantiere edile a nord - ovest di Firenze, quattro le squadre dei vigili al lavoro dalle 9.00 del mattino per le

(Di sabato 17 febbraio 2024) Pubblicato il 17 Febbraio, 2024 (Adnkronos) – E' stato ritrovatoildi un quarto operaio,del, avvenuto ieri mattina, neldove erano in corso i lavori per la realizzazione di un nuovo supermercato a. Proseguono le ricerche dei Vigili del fuoco: resta un disperso. Tre i feriti, due dei quali in gravi condizioni ricoverati all'ospedale Careggi. E' stato ildel solaio di un prefabbricato a provocare la tragedia neledile a nord-ovest di, quattro le squadre dei vigili al lavoro dalle 9.00 del mattino per le operazioni di soccorso. I tre operai estratti vivi sono "in condizioni molto, molto gravi, ma coscienti", ha detto a 'Rainews 24' il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani. — [email protected] (Web Info)