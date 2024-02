Crollo Firenze | Schlein riunisce segreteria | Pd pronto a confronto con Meloni su sicurezza**

(Di sabato 17 febbraio 2024) Roma, 17 feb. (Adnkronos) – Il Pd chiede al governo di adottare misure urgenti dopo l’ennesima strage sul lavoro aed èa confrontarsi su questo con l’esecutivo. E’ quanto emerge dallaoggi con Elly. Violenza di genere, politica estera e sicurezza sul lavoro sono tre temi sui quali, già in altre occasione, la segretaria ha chiesto alla premier Giorgiaun, al di là dello scontro quotidiano. “Non basta più il cordoglio, bisogna prendere misure urgenti ed efficaci per la sicurezza sul lavoro. Siamo pronti ad affrontare insieme quella che ormai è una vera e propria emergenza”. L'articolo CalcioWeb.

Crollo in cantiere a Firenze, recuperato nella notte corpo quarta vittima: (Adnkronos) - E' stato ritrovato nella notte il corpo di un quarto operaio, vittima del crollo, avvenuto ieri mattina, venerdì 16 febbraio, nel cantiere dove erano in corso i lavori per la ...

Papa “Dolore per crollo a Firenze”, appello per sicurezza sul lavoro: ROMA (ITALPRESS) – “Informato del tragico incidente nel cantiere di un supermercato avvenuto ieri mattina a Firenze, che ha provocato la morte di alcuni operai ferendone altri, il Santo Padre incarica ...

Crollo a Firenze: minuto di silenzio per le vittime in piazza della Signoria: Il Sindaco Dario Nardella e la Giunta Comunale in Piazza della Signoria per il minuto di silenzio per le vittime del crollo di via Mariti, nel giorno del lutto cittadino (foto ufficio stampa Comune di ...