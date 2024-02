Crollo Firenze | recuperato corpo quarta vittima Giani | possiamo dire che i morti sono 5

leggi anche Firenze, operai travolti da crollo: recuperato il corpo quarta vittima FOTOGALLERY ©Ansa Continua gallery %s Foto rimanenti Cronaca Firenze, crollo in cantiere supermercato: foto di

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di sabato 17 febbraio 2024) "Ormaichecinque i, sicuramente un bilancio drammatico. Poco fa ho avuto notizia che si sta provvedendo a raccogliere l'ulteriore salma". È quanto ha affermato ai microfoni di Lady Radio il presidente della Regione Toscana, Eugenio, annunciando, di fatto, l'individuazione deldell'ultimo disperso dalavvenuto ieri nel cantiere del supermercato di via Mariti a. "Oggi si pone il lutto cittadino e il lutto regionale - ha anche detto Eugenio- Voglio che tutti si rifletta, affinché ognuno che ha una competenza possa mettere in atto il proprio impegno perché certe cose non si possano ripetere". I vigili del fuoco, che hanno lavorato tra le macerie tutta la notte, hanno ...