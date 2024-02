Crollo Firenze | recuperato corpo quarta vittima Giani | possiamo dire che i morti sono 5

(Di sabato 17 febbraio 2024) "Ormaichecinque i, sicuramente un bilancio drammatico. Poco fa ho avuto notizia che si sta provvedendo a raccogliere l'ulteriore salma". È quanto ha affermato il presidente della Regione Toscana, Eugenio, annunciando, di fatto, l'individuazione deldell'ultimo disperso dalavvenuto ieri nel cantiere del supermercato di via Mariti a. "Oggi si pone il lutto cittadino e il lutto regionale - ha anche detto Eugenio- Voglio che tutti si rifletta, affinché ognuno che ha una competenza possa mettere in atto il proprio impegno perché certe cose non si possano ripetere". (GUARDA IL VIDEO)Il ritrovamento dei cadaveriI vigili del fuoco, che hanno lavorato tra le macerie tutta la notte, ...

Roma, 17 feb. (Adnkronos) - "Più controlli si fanno meglio è, non questione di appalto o subappalto, si muore anche quando non ci sono subappalti. ... (liberoquotidiano)

Strage di Firenze, l'azienda appaltatrice è la stessa che ha costruito l'... Due gli incidenti nel 2023, tra cui il crollo di una soletta: un'...: Firenze, il momento del crollo nel cantiere Esselunga: il video Crollo cantiere Firenze, i vigili del fuoco rimuovono la trave crollata Tutti gli incidenti erano avvenuti nel cantiere del parcheggio. ...

Se non li deportiamo in Albania li uccidiamo nei cantieri. A Firenze 4 delle 5 vittime della trave erano nordafricani. Vasapollo: 'urgente il reato di omicidio sul lavoro' (A. Tarquini): La Procura di Firenze ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo plurimo e crollo colposo e venerdì pomeriggio gli inquirenti hanno iniziato a sentire le testimonianze di alcune persone, tra cui i ...

Giani "Bene presenza domani a Firenze ministro del lavoro Calderone": ... Eugenio Giani, a margine della cerimonia di minuto di silenzio svoltasi questo pomeriggio a Palazzo Vecchio a Firenze per commemorare le vittime del crollo avvenuto ieri mattina in un cantiere in ...