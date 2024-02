Crollo di Firenze | chi sono le vittime lombarde del cantiere Esselunga | lutto a Bergamo e Brescia

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 17 febbraio 2024) Erano originari della Tunisia e del Marocco, ma come molti connazionali erano venuti in Italia alla ricerca di lavoro e orizzonti più stabili. Venerdì mattina hanno trovato la morte neldi un gigantesco pilone di cemento in unper la costruzione di un supermercato. Delle quattroaccertate, tre di loro risiedevano nel comune Palazzolo dell’Oglio, in provincia di(anche se uno di loro si era trasferito da poco a Chiuduno, nella Bergamasca). Un quinto operaio rimasto coinvolto nel, anche lui residente a Palazzolo, non è stato ancora rintracciato tra le macerie, ma le speranze di trovarlo vivopochissime. I loro nomiMohamed El Farhane, marocchino di 24 anni; Mohamed ...