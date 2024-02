Crollo di Firenze | 4 morti e 3 feriti Si cerca un quinto disperso Il momento in cui cede la trave video

Ormai possiamo dire che sono cinque i morti, sicuramente un bilancio drammatico. Poco fa ho avuto notizia che si sta provvedendo a l'individuazione del corpo dell'ultimo disperso dal crollo

(Di sabato 17 febbraio 2024) «Non abbiamo mai interrotto neanche durante tutta la notte le operazioni di soccorso iniziate da ieri mattina alle 9. Speriamo di arrivare all’obiettivo», il ritrovamento dell’ultimo operaio, Così Luca Cari, dirigente dei vigili del fuoco, facendo il punto sulle operazioni dopo ildi sabato nel cantiere di via Mariti a. «Le macerie sono enormi – spiega – il lavoro è molto faticoso, stiamo lavorando con diverse gru per poter sollevare e mettere in sicurezza le enormi travi che ci sono. È un lavoro lungo quello di ri». Nelsono4 operai e tre sono rimastidi: ilin cui cade laChi sono gli operai...

In Parlamento c'è fermento per una possibile riforma normativa in tema di sicurezza sul lavoro. La senatrice di Forza Italia Ternullo ha annunciato ... (ilgiornale)

Crollo nel cantiere a Firenze, precedente incidente a Genova con la stessa appaltatrice: In seguito al crollo nel cantiere di via Mariti a Firenze, nella giornata di ieri la procura ha aperto un fascicolo. Contemporaneamente alle indagini, continuano senza sosta da ieri mattina le ...

Risiedeva in Umbria una delle vittime del crollo a Firenze: Taoufik Haidar, 43 anni, era residente a Perugia. Lavorava al cantiere di Esselunga dove si è verificato il crollo dei solai. Quattro i morti ...

