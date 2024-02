Crollo del cantiere a Firenze | la barista | Alle 6 erano a prendere il caffè e sorridevano

stavano posando il calcestruzzo sull'angolo più esterno del stavano posando il calcestruzzo sull'angolo più esterno del cantiere, due tre minuti dopo il crollo, quando la polvere sollevata dal

(Di sabato 17 febbraio 2024), 17 febbraio 2024 – “Anche oggi6, come sempre, prima di entrare a lavorare, sono venuti ail. Anzi, cappuccino e pasta e pagavano con la carta. E poi...". Il boato, il, la morte. Ludiana non trattiene la commozione. Ha 26 anni, albanese, figlia di muratore e dipendente del bar-tabacchi, in via Ponte di Mezzo, proprio difronte alcrollato. Ricorda i sorrisi e la fatica degli operai che passavano da lei per la colazione prima di salire sul bisonte di cemento per l’ennesima giornata di lavoro. Ieri per alcuni è stata l’ultima. “E’ atroce sapere che ci sono famiglie che non sanno ancora che il loro padre, fratello o figlio è morto mentre lavorava" continua Ludiana e ricorda: "Quando mio padre è venuto in Italia nel ’98 e non c’era la ...