di via Mariti si lavora al cantiere della nuova Esselunga. Anche uno scuolabus si affianca all'area cantierizzata. Si ferma al Travolge tutto, provoca il crollo di tre solai, uno sopra all'altro.

Crollo all'Esselunga: "Cinque morti". Si scava ancora (Di sabato 17 febbraio 2024) A quasi 24 ore dal Crollo nel cantiere di Esselunga è stato recuperato il corpo del quarto operaio morto. Si cerca l'ultimo disperso Leggi tutta la notizia su ilgiornale (Di sabato 17 febbraio 2024) A quasi 24 ore dalnel cantiere diè stato recuperato il corpo del quarto operaio morto. Si cerca l'ultimo disperso

Advertising

Notizie Correlate

Altre Notizie

Video di Tendenza