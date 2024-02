una pesante trave in cemento su un solaio o 'l'importante crollo principali" all'interno del cantiere in via Mariti a Firenze da La domanda alla quale rispondere è alla fine sempre la stessa ossia

Crollo a Firenze,stessa appaltatrice incidente a Genova (Di sabato 17 febbraio 2024) L'azienda committente e la ditta appaltatrice del Crollo nel cantiere Esselunga a Firenze sono gli stessi degli incidenti avvenuti nel cantiere di un altro supermercato del gruppo lombardo della Gdo a Genova, nella zona di San Benigno avvenuto il 10 febbraio 2023 in cui tre operai erano rimasti feriti a causa del cedimento di una rampa del parcheggio a uso della nuova Esselunga: la Villata spa, l'immobiliare partecipata al 100% da Esselunga, e Aep, attività edilizie pavesi, con sede a Pieve del Cairo (Pavia).

