Crollo a Firenze | spunta un particolare agghiacciante riguardo gli operai

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di sabato 17 febbraio 2024) Ricostruire la complessa catena di subappalti e di fornitori, le mansioni e la formazione degli. E analizzare a fondo il progetto con cui era stato dato il via ai lavori. È il cuore dell’inchiesta aperta dalla procura disul disastro di ieri mattina. Un’inchiesta che si annuncia decisamente complessa, ma che è già entrata a pieno regime con le prime testimonianze dei dipendenti delle aziende coinvolte. Nel mentre i vigili del fuoco stanno disperatamente cercando di estrarre il corpo del quintoo sepolto fra le macerie neldel cantiere Esselunga in via Mariti a. Ma c’è unparticolarmente grave che è trapelato nelle ultime ore circa la generalità delle vittime: i quattrotrovati morti sono un marocchino di 56 ...