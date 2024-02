Crollo a Firenze | Scotto Pd a Notizie com | “È emergenza morti sul lavoro e il governo liberalizza i subappalti”

che le cause del crollo sono da verificare, che a punire i Oggi è crollato un solaio di un cantiere a Firenze, ci sono stati Arturo Scotto e il Pd hanno diramato un'agenzia per chiedere al

(Di sabato 17 febbraio 2024) “In questo Paese muoiono ditre persone al giorno. E ilnel codice dei lavori pubblici”. Mentre sale a quattro il bilancio deidelnel cantiere del nuovo supermercato Esselunga a, la Procura apre un’inchiesta percolposo e omicidio plurimo colposo e si concentra sulle testimonianze, le immagini delle telecamere e sulla catena dei. Il governatore della Toscana Eugenio Giani decreta il lutto regionale per la giornata di oggi: “La Toscana si unisce al dolore delle famiglie colpite”, scrive sui social. I sindacati Cgil, Cisl e Uil annunciano due ore sciopero nazionale per mercoledì 21 febbraio per dire basta alle tragedie sul. “Bisogna ...

Firenze , 17 febbraio 2024 – E’ il giorno del lutto cittadino e toscano per i morti di via Mariti a Firenze , dove una grossa trave del cantiere del ... (lanazione)

Crollo a Firenze: recuperato il corpo quarta vittima: Sale a quattro il bilancio del crollo nel cantiere di un supermercato a Firenze. I vigili del fuoco, che hanno lavorato tra le macerie tutta la notte, hanno recuperato il c orpo di un quarto operaio.

Crollo nel cantiere a Firenze: trovata la quarta vittima. Ora resta un solo operaio disperso: FIRENZE - Sale a quattro il bilancio del crollo nel cantiere di un supermercato a Firenze. I vigili del fuoco, che hanno lavorato tra le macerie tutta la notte, hanno recuperato il corpo di un quarto ...

Week end 17-18 febbraio a Firenze e in Toscana: molti eventi cancellati in segno di lutto. Ecco cosa resta: FIRENZE – Non sarebbero mancati gli spettacoli e gli eventi a Firenze e in Toscana nel primo week end di Quaresima. Ma in segno di lutto, a seguito della tragedia di ieri nel cantiere di via Mariti a ...