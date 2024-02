delle vittime del crollo nel cantiere di un supermercato Esselunga in costruzione in via Mariti a Firenze. I vigili del fuoco, che hanno lavorato tra le macerie tutta la notte, hanno recuperato il

Crollo a Firenze, recuperato corpo quarta vittima (Di sabato 17 febbraio 2024) Sale a quattro il bilancio delle vittime del Crollo nel cantiere di un supermercato Esselunga in costruzione in via Mariti a Firenze. I vigili del fuoco, che hanno lavorato tra le macerie tutta la notte, hanno recuperato il corpo di uno dei due dispersi. Le ricerche proseguono per individuare l'ultimo degli operai che manca all'appello tra le otto persone travolte dal Crollo che sarebbe stato causato dal cedimento di una trave. Nel corso della notte scorsa è stato inoltre recuperato dai vigili del fuoco - impegnati in 50 nelle operazioni di ricerca e scavo - il corpo di un'altra delle vittime già individuate nel tardo pomeriggio di ieri tra le macerie. Il bilancio al momento è di quattro morti, tre feriti e un disperso. Tra le vittime un italiano di 60 anni, Luigi ... Leggi tutta la notizia su quotidiano (Di sabato 17 febbraio 2024) Sale a quattro il bilancio delle vittime delnel cantiere di un supermercato Esselunga in costruzione in via Mariti a. I vigili del fuoco, che hanno lavorato tra le macerie tutta la notte, hannoildi uno dei due dispersi. Le ricerche proseguono per individuare l'ultimo degli operai che manca all'appello tra le otto persone travolte dalche sarebbe stato causato dal cedimento di una trave. Nel corso della notte scorsa è stato inoltredai vigili del fuoco - impegnati in 50 nelle operazioni di ricerca e scavo - ildi un'altra delle vittime già individuate nel tardo pomeriggio di ieri tra le macerie. Il bilancio al momento è di quattro morti, tre feriti e un disperso. Tra le vittime un italiano di 60 anni, Luigi ...

Advertising

Notizie Correlate

Altre Notizie

Crollo a Firenze: recuperato il corpo quarta vittima: Sale a quattro il bilancio del crollo nel cantiere di un supermercato a Firenze. I vigili del fuoco, che hanno lavorato tra le macerie tutta la notte, hanno recuperato il c orpo di un quarto operaio. Crollo a Firenze, recuperato corpo quarta vittima: Sale a quattro il bilancio delle vittime del crollo nel cantiere di un supermercato Esselunga in costruzione in via Mariti a Firenze. I vigili del fuoco, che hanno lavorato tra le macerie tutta la ... Crollo nel cantiere a Firenze: trovata la quarta vittima. Ora resta un solo operaio disperso: FIRENZE - Sale a quattro il bilancio del crollo nel cantiere di un supermercato a Firenze. I vigili del fuoco, che hanno lavorato tra le macerie tutta la notte, hanno recuperato il corpo di un quarto ...

Video di Tendenza