Crollo a Firenze | indagine sugli operai morti | l' ipotesi che due di loro fossero clandestini

Salgono a quattro le vittime del crollo del cantiere Esselunga avvenuto ieri a Firenze in via Mariti . I vigili del fuoco, che hanno lavorato tra le macerie tutta la notte, hanno recuperato il corpo di un quarto operaio. Ancora un

(Di sabato 17 febbraio 2024) Le vittime delsono un marocchino di 56 anni, un tunisino di 19, un marocchino di 24 anni e un terzo marocchino di 43 anni. Sarebbero stati impiegati in ditte in subappaltoLe vittime delsono un marocchino di 56 anni, un tunisino di 19, un marocchino di 24 anni e un terzo marocchino di 43 anni. Sarebbero stati impiegati in ditte in subappaltoLe vittime delsono un marocchino di 56 anni, un tunisino di 19, un marocchino di 24 anni e un terzo marocchino di 43 anni. Sarebbero stati impiegati in ditte in subappalto