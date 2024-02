Crollo a Firenze | il Papa scrive a Betori | “Più impegno per garantire sicurezza sul lavoro”

(Di sabato 17 febbraio 2024), 17 febbraio 2024 – AncheFrancesco ha voluto esprimere la sua vicinanza alla città die alle famiglie dei lavoratori scomparsi neldel cantiere Esselunga in via Mariti. Bergoglio ha anche inviato un telegramma a firma del Cardinale Segretario di Stato, Pietro Parolin, all’Arcivescovo Metropolita di, cardinal Giuseppe. Il Pontefice, nel suo appello, ha poi auspicato “un maggiorperlasui posti di

Nei prossimi giorni, in Consiglio dei Ministri, arriverà un nuovo pacchetto di norme per il contrasto al lavoro sommerso, al caporalato e per la ... ()

Cantiere crollato a Firenze. Cristinel Spataru, il 51enne trevigiano: «Sono caduto dal terzo piano e tutto mi è volato addosso»: Il primo viso del dramma del cantiere di Firenze è quello di Luigi Coclite, 60 anni. Era nato in una piccola città in provincia di Teramo, ma poi i percorsi della vita trent'anni ...