Crollo a Firenze | chi sono le vittime Indagini sui permessi di soggiorno

Firenze , 17 febbraio 2024 – È una mattina di lavoro come le altre. È venerdì 16 febbraio. Cinquanta operai si trovano nel cantiere di via Mariti , a ... (lanazione)

Erano originari della Tunisia e del Marocco, ma come molti connazionali erano venuti in Italia alla ricerca di lavoro e orizzonti più stabili. ... (ilgiorno)

Erano originari della Tunisia e del Marocco, ma come molti connazionali erano venuti in Italia alla ricerca di lavoro e orizzonti più stabili. ... (ilgiorno)

proseguono a Firenze le ricerche dei vigili del fuoco dell'ultimo operaio ancora disperso sotto le macerie dopo il Crollo nel cantiere in via Mariti ... (liberoquotidiano)

Crollo Firenze, Fratoianni (Avs): "Serve reato omicidio sul lavoro o è solo retorica": Roma, 17 febbraio 2024 "Con quella di Firenze assistiamo all'ennesima strage sul lavoro e non basta più il cordoglio. Servono più ispettori e più controlli nei cantieri e nelle aziende, occorre intervenire sulla catena infinita di appalti ...

Esselunga, crollo di Firenze: quattro vittime venivano dalla Lombardia: Venivano dalla Lombardia i quattro operai di origine nordafricana morti nel crollo del cantiere dell'Esselunga a Firenze: Mohamed El Ferhane, marocchino di 24 anni, era residente a Palazzolo sull'Oglio nel Bresciano, e nello stesso paese da alcune settimane vivevano a casa di ...

I bronzi di San Casciano in mostra al Mann di Napoli, Sangiuliano: "Matrimonio felice": (Agenzia Vista) Napoli, 17 febbraio 2024 "Oggi si realizza un matrimonio felice tra quello che gli esperti ritengono uno dei più importanti musei archeologici e quello che gli esperti affermano esser ...

La sciarpa dell’Inter, i mondiali del Marocco davanti alla Tv, l’amore trovato in Toscana: ecco chi erano i 4 morti della strage di Firenze: Crollo cantiere Esselunga a Firenze, le chiamate al 112: la disperazione dei testimoni Avevano rispettivamente 24 e 43 anni. Il più anziano dei due, era in Italia da molto tempo e, ma questo è in via ...

Crollo Firenze, continuano le ricerche dell'ultimo operaio disperso: Proseguono ormai da diverse ore le operazioni di ricerca dell'ultimo operaio disperso da parte dei vigili del fuoco, dopo il drammatico crollo di alcuni solai in un cantiere a Firenze, provocato dal ...