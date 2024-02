(Di sabato 17 febbraio 2024), chi è ildi? Era il 2004 e fu vero, causa la pubblicazione di una sfilza di sms tra, 44 anni, professione produttore tv, e Simona Ventura, 39, showgirl all’apice con l’Isola dei famosi. I due erano entrambi coniugati, lei col calciatore Stefano Bettarini, lui con la giornalista tv. Risultato: la coppia Ventura Bettarini (due figli) scoppia, la coppia(tre figli) no. Dirà: «Da questa montagna di spazzatura, io esiamo usciti più uniti di prima». Un matrimonio che ha raggiunto il quarto di secolo, si sono conosciuti agli inizi degli anni ’90 nei ...

Come certamente ricorderete Cesara Buonamici e Cristina Parodi sono state colleghe al Tg5, ma guardatele oggi a cena insieme : bellissime ! Cesara ... (cityrumors)

Cristina Parodi ha condiviso sui social due scatti in bianco e nero che la ritraggono con il marito Giorgio Gori e i loro tre figli : Benedetta, di ... (europa.today)

Giorgio Gori, Benedetta, Alessandro e Angelica: marito e figli di Cristina Parodi: Giorgio Gori, Benedetta, Alessandro e Angelica: marito e figli di Cristina Parodi, ecco tutte le informazioni sulla sua vita privata.

Cristina Parodi, dalla carriera come giornalista a quella come stilista: chi è la sorella di Benedetta ospite (con lei) oggi a Verissimo: È sabato e come ogni weekend è tempo di Verissimo. Tra interviste di coppia, rivelazioni inedite e confessioni inaspettate, moltissimi ospiti saranno nel salotto di ...

Cristina Parodi, chi è il marito di Giorgio Gori: “Lo scandalo del tradimento fu uno shock”: Cristina Parodi, chi è il marito di Giorgio Gori Era il 2004 e fu vero scandalo, causa la pubblicazione di una ...