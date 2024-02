Crisi Napoli | 100mila tifosi ribaltano tutto | succederà al ‘Maradona’

Il dato del giornalista Mirko Calemme su Twitter: " In questa stagione folle, per il Napoli c'è un dato positivo : il feeling ritrovato definitivamente col suo stadio. La nuova gestione crisi di

(Di sabato 17 febbraio 2024) Mazzarri chiama, i napoletani rispondono: previsto il pienone quest’oggi e mercoledì al Diego Armando Maradona di Fuorigrotta. Saranno i prezzi popolari, ma sopratil legame indissolubile tra città e squadra, ma quest’oggi, nonostante una sfida non certamente di cartello, è previsto quasi ilesaurito al Diego Armando Maradona. “So che ci saranno 50 mila persone allo stadio, per questo chiedo loro un grande aiuto, il pubblico diè eccezionale”, parole e musica di Walter Mazzarri, conscio di quanta spinta possa dare la propria gente ai suoi ragazzi, come accaduto con Salernitana ed Hellas Verona. Pubblico delle grandi occasioni insomma, che tra soli 4 giorni riempirà nuovamente l’impianto di Fuorigrotta, per la madre delle sfide, quella contro il Barcellona, più volte affrontato dal 2019 ad ...