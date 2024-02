Costretti a introdurre la tassa di soggiorno

Sono 23 i Comuni che hanno deciso di introdurre quest'anno l' la tassa di soggiorno dovrebbe portare nelle casse delle imposta che i visitatori di determinate destinazioni saranno costretti a

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 17 febbraio 2024) "Abbiamo deciso diladiper salvare gli equilibri di Bilancio e per non tagliare iniziative culturali e servizi sociali. Purtroppo i tagli previsti dal Governo con la Manovra 2024 impatteranno in modo negativo anche sul nostro Comune e ladici consente di recuperare una parte di quelle risorse". Va dritto al punto Marco Marchesini, assessore al bilancio, patrimonio e tributi del Comune di Bollate. Dal 1° marzo chi pernotta nelle strutture ricettive di Bollate senza essere residente dovrà pagare ladi. La decisione diquesta imposta, da anni diffusa in molte città, è stata presa dal consiglio comunale. L’imposta viene determinata per persona e per numero di pernottamenti ed è ...