Costantino Vitigliano a Verissimo | “Quando mi hanno mandato nel reparto tumori sono andato in ansia totale 29 giorni di esami senza risposte”

(Di sabato 17 febbraio 2024) “Come sto? Sto meglio. Il mio organismo attacca il mio organismo, è una malattia autoimmune. Ho imparato anche questo termine e stanno cercando di trovare una cura che vada bene per me”. Esordisce così. L’ex tronista di Uomini e Donne è tornato ospite del salotto di Silvia Toffanin per aggiornare sulle sue condizioni di salute, dopo la “misteriosa” malattia che l’ha colpito ormai diverse settimane fa. “Mentalmente sto meglio.dimagrito tantissimo, ma sto recuperando”, spiegato rassicurando la conduttrice e tutto il pubblico. “Ho una macchia sull’aorta ombelicale.intotalmente perché mineltumorale. 29 ...

Da una settimana Costantino Vitagliano è ricoverato in ospedale per una serie di accertamenti. A rivelarlo è stato lo stesso ex tronista, con una ... (ilfattoquotidiano)

Costantino Vitigliano è ancora in ospedale. Le condizioni di salute sarebbero stabili, anche se il personale medico non è ancora riuscito ad ... (ilfattoquotidiano)

Costantino Vitagliano parla della malattia: "Devo farcela per mia figlia": Costantino Vitagliano sarà ospite a Verissimo sabato 17 febbraio, in onda dalle 16.30 su Canale 5. Di recente, l'ex tronista di Uomini e Donne aveva parlato per la prima volta proprio a Verissimo dei ...

Come sta Costantino Vitagliano “Sono dimagrito molto”, le ultime notizie sulla malattia a Verissimo: Con gli occhi lucidi, Costantino Vitagliano si è raccontato senza filtri nel salotto di “Verissimo“, affermando di stare meglio mentalmente anche se è dimagrito tanto nel corso delle ultime settimane.

Costantino Vitagliano in lacrime a Verissimo: «La malattia Mi si è spento il mondo, ma devo esserci per mia figlia»: Costantino Vitagliano è stato nuovamente ospite da Silvia Toffanin a Verissimo per parlare di come sta affrontando la malattia rara autoimmune che lo ha colpito da molto tempo, ma ...