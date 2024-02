Costantino Vitagliano | “Ho una malattia autoimmune | stanno cercando di capire come curarmi”

(Di sabato 17 febbraio 2024)è stato uno degli ospiti di Silvia Toffanin nella puntata di Verissimo andata in onda sabato 17 febbraio 2024 in cui ha parlato ancora una volta,accaduto pochi mesi fa, dellache gli è stata diagnosticata pochi mesi fa e che lo aveva costretto a un lungo ricovero. L’ex tronista di Uomini e donne appare notevolmente provato, soprattutto perché sono ancora poche le certezze sulla patologia: “Da un momento all’altro èse si fosse spento l’interruttore della mia vita, stodi riaccenderlo e tornare a vedermi quello che ero – sono state le sue parole – Va meglio Ho dovuto accettare delle cose che prima non accettavo. Ora ho la consapevolezza che devo essere paziente”. Il 40enne non ha fatto il nome del suo ...

Personaggi tv. Costantino Vitagliano torna a “Verissimo” : come sta oggi – Costantino Vitagliano torna ospite da Silvia Toffanin, a “Verissimo” , per ... (tvzap)

Costantino Vitagliano sulla sua malattia autoimmune: "Mi fa male non riuscire più a mettere mia figlia sulle spalle": 'Fino a tre mesi fa mi mettevo mia figlia sulle spalle e andavamo dappertutto. Adesso non ce la faccio , e questo mi fa male'. Costantino Vitaliano torna a 'Verissimo' per parlare del suo grave problema di salute: una malattia autoimmune , che ha iniziato ad accettare solo recentemente. Leggi Anche Sophie Codegoni conferma il ...

Costantino Vitagliano torna a Verissimo per parlare della sua malattia: come sta oggi: Non trattiene le lacrime a Verissimo, Costantino Vitagliano parlando della sua malattia: ecco come sta ora e che cosa sta succedendo nella sua ...

Come sta Costantino Vitagliano “Sono dimagrito molto”, le ultime notizie sulla malattia a Verissimo: Con gli occhi lucidi, Costantino Vitagliano si è raccontato senza filtri nel salotto di “Verissimo“, affermando di stare meglio mentalmente anche se è dimagrito tanto nel corso delle ultime settimane.

Costantino Vitagliano a Verissimo sulla malattia: “Non posso più sollevare mia figlia”: La vita di Costantino Vitagliano è cambiata da un giorno all’altro. Tornato a Verissimo, ha offerto un aggiornamento sulle sue condizioni di salute tanto a Silvia Toffanin quanto ai suoi fan. Una ...

Costantino Vitagliano parla della malattia: "Devo farcela per mia figlia": Costantino Vitagliano sarà ospite a Verissimo sabato 17 febbraio, in onda dalle 16.30 su Canale 5. Di recente, l'ex tronista di Uomini e Donne aveva parlato per la prima volta proprio a Verissimo dei ...