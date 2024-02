(Di sabato 17 febbraio 2024) (Adnkronos) – "Sto iniziando una nuova terapia per la miaautoimmune"., ospite di Verissimo nella puntata di oggi 17 febbraio 2024, nella trasmissione di Canale 5 spiega come procede la cura per la patologia che lo ha colpito. A gennaio, l'ex tronista ha diffuso le news relative alla sua. "Mi sento

Costantino Vitagliano è stato uno degli ospiti di Silvia Toffanin nella puntata di Verissimo andata in onda sabato 17 febbraio 2024 in cui ha ... (news.robadadonne)

Costantino Vitagliano e la malattia: "Sto meglio, serve pazienza": L'ex tronista a Verissimo: "Ho fatto un nuovo controllo e sto iniziando un'altra terapia" "Sto iniziando una nuova terapia per la mia malattia autoimmune". Costantino Vitagliano, ospite di Verissimo nella puntata di oggi 17 febbraio 2024, nella trasmissione di Canale 5 spiega come procede la cura per la patologia che lo ha colpito. A gennaio, l'ex ...

Mare Fuori, Clara rivela: "Quando è cambiato tutto": "Si è spento un interruttore": Costantino Vitagliano e la malattia, come sta ora

Costantino Vitagliano in lacrime a Verissimo: «La malattia Mi si è spento il mondo, ma devo esserci per mia figlia»: Costantino Vitagliano è stato nuovamente ospite da Silvia Toffanin a Verissimo per parlare di come sta affrontando la malattia rara autoimmune che lo ha colpito da molto tempo, ma ...

Costantino Vitagliano a Verissimo sulla malattia: “Non posso più sollevare mia figlia”: La vita di Costantino Vitagliano è cambiata da un giorno all’altro. Tornato a Verissimo, ha offerto un aggiornamento sulle sue condizioni di salute tanto a Silvia Toffanin quanto ai suoi fan. Una ...

Costantino Vitagliano, la paura di morire “macchia sull’aorta ombelicale” e gli attacchi di panico: il rapporto con Padre Pio e Lele Mora: Costantino Vitagliano conosciuto alle origini tv come Costantino, nasce a Milano il 10 giugno del 1974 (ha 49 anni) ...