Come fu per l'Iraq, così per Gaza questa grande operazione mediatica e di opinione mira a far cadere le ultime difese che ancora impediscono che l'intera scena mondiale diventi il campo di battaglia

COSì IN CAMPO (Di sabato 17 febbraio 2024) SPEZIA (3-4-2-1): 1 Zoet; 77 Bertola, 23 Muhl, 43 Nikolaou; 37 Mateju, 8 Nagy, 10 Esposito S., 7 Elia; 99 Verde, 97 Jagiello; 16 Falcinelli. (A disp. 28 Crespi, 3 Jureskin, 5 Tanco, Gelashvili, 14 Vignali, 29 Cassata, 25 Bandinelli, 36 Candelari, 24 Moro, 20 Di Serio, 9 Esposito P.). All. D'Angelo (nella foto) CITTADELLA (4-3-2-1): 36 Kastrati; 24 Carissoni; 15 Frare; 4 Angeli; 98 Giraudo; 16 Vita; 23 Branca; 20 Carriero; 5 Mastrantonio; 10 Cassano; 11 Pittarello. (A disp: 77 Maniero, 6 Sottini, 28 Rizza, 64 Cecchetto, 8 Amatucci, 18 Tessiore, 27 Danzi, 7 Pandolfi, 9 Magrassi, 32 Maistrello, 74 Sanogo, 92 Baldini). All. Gorini Arbitro: Gualtieri di Asti (assistenti Vigile di Cosenza e Arace di Lugo); quarto ufficiale Gianquinto di Parma; Var Maggioni di Lecco, Avar Paganessi di Bergamo.

