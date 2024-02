Cosa vedere questo weekend? “Past Lives” | “I tre moschettieri | Milady” e “Suspiria” restaurato

Leggi tutta la notizia su amica

(Di sabato 17 febbraio 2024) Un amore d’infanzia – tra Corea e Stati Uniti – che (forse) rivive nel tempo. Il secondo atto di un classico di cappa e spada in parte rivisitato ai ritmi action di oggi. Infine, uno dei film più inquietanti della storia del cinema horror di nuovo in sala… Sono per noi i tre film daal cinema! Ovvero,di Celine Song, candidato all’Oscar come miglior film e per la migliore sceneggiatura originale.I trecon Vincent Cassel, Eva Green e Romain Duris. Edi Dario Argentoin 4K. Buone visioni! ...