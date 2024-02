(Di sabato 17 febbraio 2024) Arezzo, 17 febbraio 2024 – L’Amministrazionediesprimeper ladiè stato senatore, deputato, assessoree vice sindaco di, oltre che consigliere provinciale. Una lunga carriera politica quella di: negli anni ’80 entra nel Consigliodicon il Pci, successivamente ricopre i ruoli di assessore e vice sindaco fino al 1990. Eletto nel 1996 alla Camera dei Deputati con la lista dei Progressisti, nel 2001 viene eletto in Senato con Rifondazione Comunista. «Un uomo politico al servizio della propria comunità, una persona per bene - così lo ricorda il sindaco Luciano Meoni - ...

Cortona, il cordoglio dell’Amministrazione comunale per la scomparsa di Giorgio Malentacchi: Arezzo, 17 febbraio 2024 – L’Amministrazione comunale di Cortona esprime cordoglio per la scomparsa di Giorgio Malentacchi. Malentacchi è stato senatore, deputato, assessore comunale e vice sindaco di ...

Crollo Firenze, Betori: “Ogni morte sul lavoro è inaccettabile”: Pubblichiamo di seguito il cordoglio dell'arcivescovo di Firenze, card. Giuseppe Betori, per le vittime e i feriti nel grave incidente sul lavoro avvenuto questa mattina in un grande cantiere per la r ...

Sansepolcro, il sindaco Innocenti: "La notizia della morte ci rattrista e ci addolora profondamente": Cordoglio dell’Amministrazione Comunale per la scomparsa di Arcangelo Milano, avvenuta nella prima mattinata odierna. “Una notizia che ci rattrista e ci addolor ...