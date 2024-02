Corteo degli anarchici per Ilaria Salis a Milano | fumogeni e petardi contro le forze dell' ordine

I Trattori sfilano a Sanremo . Il corteo degli agricoltori che in queste settimane ha invaso l'Europa per protestare contro le misure di Bruxelles ... (ilgiornaleditalia)

Le immagini del corteo dei trattori degli agricoltori in protesta sul Grande Raccordo Anulare di Roma. La sfilata è partita dal presidio di via ... (iltempo)

Sinagoga e Rai blindate a Torino : bruciate la foto di Meloni e Netanyahu: Nel corteo di oggi, infatti, in aggiunta ai soliti cori contro il governo italiano e contro Israele,... tra centri sociali e anarchici, spesso registi degli scontri con le forze dell'ordine. Proprio a ...

In 300 a Milano per Ilaria Salis tra petardi e fumogeni: ... di Gabriele Marchesi e degli altri anarchici "arrestati o ricercati per i fatti di Budapest". Gli ... e poi hanno sfilato in corteo su corso di Porta Ticinese passando per piazza XXIV maggio e per ...

In corteo contro i clan: «Cutro non è 'ndrangheta»: A Cutro manifestazione contro la ndrangheta per esprimere solidarietà agli imprenditori che hanno denunciato i loro estortori ...