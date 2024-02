13.27 "Corpo di Navalny non è nell'obitorio" Il corpo di Alexei Navalny non sarebbe nell'obitorio di Salekhard, dove affermavano di averlo trasferito le autorità russe. Lo affermano alcuni collaboratori del

(Di sabato 17 febbraio 2024) 13.27 Ildi Alexeinon sarebbedi Salekhard, dove affermavano di averlo trasferito le autorità russe.Lo denunciano alcuni collaboratori del dissidente morto ieria colonia penale IK3, che si trova nel circondario autonomo di JamaloNenets,oltre il circolo polare artico. L'avvocato disi è recato insieme con la madre del dissidente all'di Salekhard, ma lo hanno tro vato chiuso ed è stato detto loro che il cadavere non c'era. Lo afferma la portavoce di, Kira Yarmysh.

Il corpo di Alexei Navalny non è nell'obitorio che era stato indicato dalle autorità russe: lo sostengono i collaboratori del dissidente russo morto ... (quotidiano)

C'è l'ufficialità: la madre di Alexei Navalny informata formalmente della sua morte: Il corpo del dissidente si trova ora a Salechard. I parenti di Navalny hanno chiesto che la sua salma venga loro consegnata «immediatamente». Non vi erano molte speranze dopo il messaggio diffuso ieri ...

Navalny, giallo sul corpo dell'oppositore di Putin: "Non è all'obitorio": La denuncia del portavoce: "Lì c'è anche il legale e la madre, non è dove ci hanno detto le autorità russe" Il corpo di Alexei Navalny non è all'obitorio di Salekhard. Lo denuncia la portavoce dell'op ...

Navalny, la portavoce: «Il corpo non è nell'obitorio indicato dalle autorità». Centinaia di persone fermate ai raduni: «Putin ha solamente due opzioni: finire all'Aia (presso la Corte penale internazionale) o essere ucciso da una delle persone che lo circondano e che ora uccidono per lui». Lo ha detto il presidente ...