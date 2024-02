Coppa Palmieri | Cus avanti dopo la vittoria nel girone

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 17 febbraio 2024) Il Cus Salvi tennis ha vinto il proprionella, appuntamento a squadre per giocatori terza categoria e seconda limitato 2.7, precedendo Tc Anzola, Medicina e Castenaso. Oltre al risultato sportivo, che dà accesso al tabellone ad eliminazione diretta, va sottolineato il fatto che in questa manifestazione aperta anche ai senior, il Cus ha giocato con ragazzi tutti under 18. Fondamentali sono risultate le vittorie in casa sul Tennis Castenaso ed in trasferta ad Anzola con il punteggio di 3-0 in entrambe le partite. Sui campi di via Gramicia, contro la temibile squadra del Tc Castenaso, il tecnico Ferdinando De Luca, ha schierato nei singolari Federico Lambertini e Mattia Occhiali, vincenti rispettivamente su Leonardo Bruni per 75/16/10-7 e contro Federico Duranti per 63/64. Ottimo esordio stagionale nella ...