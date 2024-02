Convocati Monza | una sola defezione per Palladino

(Di sabato 17 febbraio 2024) Idelin vista della sfida contro il Milan di domani sera: i brianzoli quasi a pieno regime, con unaassenza L’allenatore delha diramato iper la sfida contro il Milan. Di seguito la lista pubblicata sul sito ufficiale del club brianzolo, in cui mancherà il solo Ciurria. Portieri – Di Gregorio, Sorrentino, Gori,Difensori – Donati, Izzo, Caldirola, Pedro Pereira, Bettella, Birindelli, Pablo Marì, D’Ambrosio, A.Carboni, Kyriakopoulos.Centrocampisti – Gagliardini, Machin, Akpa Akpro, Colpani, Pessina, Bondo.Attaccanti – Colombo, Djuric, Zerbin, V.Carboni, Maldini, Mota Carvalho.

Napoli chiamato a reagire oggi alle 18:30 quando affronterà il Monza al Maradona in occasione della 18ª giornata di Serie A. Mazzarri ... (calciomercato)

Ecco i convocati del Monza per quanto concerne la sfida tra i biancorossi e il Frosinone per la sfida di domani. La lista Tramite una ... (calcionews24)

Tajon Buchanan sarà tra i convocati dell’Inter per la sfida di sabato sera (ore 20:45) contro il Monza nella ventesima giornata di Serie A. ... (sportface)

A distanza di poco più di 24 ore da Monza-Inter di domani, Raffaele Palladino ha diramato la lista dei suoi convocati per la partita. Confermata ... (inter-news)

Raffaele Palladino , allenatore del Monza , ha diramato la lista dei giocatori convocati per il match contro l’Udinese Raffaele Palladino , ... (calcionews24)

Il tecnico del Monza , Raffaele Palladino , ha diramato i Convocati per la partita contro l'Hellas Verona. Ancora assente il Papu Gomez, con... (calciomercato)

I 2009 più forti di Milano scalpitano verso l'esordio: i convocati del prossimo test: Sì, perché all'esordio di martedì 12 marzo ci sarà Monza , Campione in carica con l'Under 17 e ... ore 16:00 , al Centro Sportivo Pozzo di Via Pozzobonelli 4 ; i seguito i convocati. È una Rapp è senza ...

Fantacalcio, 25° giornata di Serie A campionato 2023/2024: PROBABILI FORMAZIONI - CONSIGLI - CONVOCATI - PAGELLE - PRONOSTICI Venerdì 16 febbraio 19.00 Torino ...30 Lazio - Bologna 15:00 Empoli - Fiorentina Udinese - Cagliari 18:00 Frosinone - Roma 20:45 Monza ...

Convocati Monza: le scelte di Palladino verso il Milan: Al termine della rifinitura della vigilia, l`allenatore del Monza Raffaele Palladino ha convocato 25 giocatori per Monza-Milan, gara della venticinquesima giornata.

Convocati Monza per il Milan: le scelte di Palladino per il match: L’allenatore del Monza Palladino ha diramato i convocati per la sfida contro il Milan. Di seguito la lista pubblicata sul sito ufficiale del club brianzolo. 2 Donati, 4 Izzo, 5 Caldirola, 6 ...

Fiorentina, i convocati per Empoli: la decisione su Castrovilli e Dodò: La Fiorentina ha comunicato i convocati per la sfida di domani pomeriggio alle ore 15 al Castellani contro l'Empoli.