Convocati Frosinone | un'assenza per Di Francesco

Alla vigilia della sfida contro la Fiorentina al Franchi, in programma per domani alle 12.30, il tecnico del Frosinone , Eusebio Di Francesco ,... (calciomercato)

ecco i Convocati di Vincenzo Italiano per quanto concerne Fiorentina Frosinone di oggi. ecco chi è out in casa viola Fiorentina Frosinone è un ... (calcionews24)

Di Francesco "Con Roma compatti, il Frosinone deve giocarsela con tutti": 'De Rossi sta facendo molto bene e ha portato entusiasmo, noi dobbiamo ritrovare il nostro spirito', dice il tecnico dei ciociari ...

Frosinone-Roma: la conferenza di Di Francesco: Il Frosinone domani affronterà la Roma nel 25° turno di Serie ... Abbiamo dovuto adattare tanti calciatori in ruoli diversi in questo periodo. Per domani abbiamo 4 convocati in difesa, due terzini e ...

Frosinone – Roma: probabili formazioni e dove vederla: Domenica 18 febbraio alle ore 18:00 la Roma scenderà in campo allo Stirpe contro il Frosinone per la venticinquesima giornata di Serie A.