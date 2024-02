Convocati Cagliari | c'è un ritorno per Ranieri

(Di sabato 17 febbraio 2024) Sono ventitré i calciatorida Claudio, allenatore del, per la gara di domani contro l'Udinese. Squalificato...

Tra Roma e Cagliari sfida tra due allenatori con il cuore giallorosso e Ranieri affronta un suo vecchio discepolo come De Rossi ricordando che ... (infobetting)

Daniele De Rossi , allenatore della Roma , ha diramato la lista dei giocatori convocati per la sfida di stasera contro il Cagliari Daniele De ... (calcionews24)

Tra Roma e Cagliari sfida tra due allenatori con il cuore giallorosso e Ranieri affronta un suo vecchio discepolo come De Rossi ricordando che ... (infobetting)

Claudio Ranieri avrà a disposizione ventidue calciatori per la sfida contro la Lazio. Non saranno della gara Ibrahim Sulemana, che ha... (calciomercato)

Claudio Ranieri , allenatore del Cagliari , ha diramato la lista dei giocatori convocati in vista del match contro la Lazio Claudio Ranieri , ... (calcionews24)

Maurizio Sarri, allenatore della Lazio , ha diramato la lista dei giocatori convocati in occasione del match di Serie A contro il ... (calcionews24)

SERIE A - Napoli-Genoa, ammonito Di Lorenzo, era diffidato e salterà la sfida col Cagliari: Brutte notizie per il Napoli. Giovanni Di Lorenzo, capitano azzurro, è stato ammonito per un intervento in ritardo su Martin, difensore del Genoa, sull'out sinistro nel match contro il Grifone. Il ter ...

UFFICIALE - Di Lorenzo salta il Cagliari: il capitano sarà squalificato: Giovanni Di Lorenzo rimedia un giallo per un pestone su Martin al 54' di Napoli-Genoa. Il capitano azzurro era diffidato e salterà la trasferta di Cagliari.

Fi: martedì conferenza stampa su congresso nazionale: Roma, 17 feb. (Adnkronos) - Il Congresso Nazionale di Forza Italia sarà al centro della conferenza stampa convocata per martedì 20 febbraio, alle 11, in Sala Colletti, al Gruppo Parlamentare azzurro, ...