Conte su alleanza Pd-M5s in Sardegna | “Regionali laboratorio politico? Un esperimento che ha costruito un progetto serio”

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 17 febbraio 2024) L’guidata da M5s e Pd in“è unche ha portato a costruire undelle forze progressiste e civiche che hanno lavorato intensamente per un programma coeso, per obiettivi condivisi e con una candidata che è stata scelta in piena autonomia come la migliore interprete di questo”. Il leader del M5s Giuseppe, nell’Isola per la campagna elettorale della sua ex vice ministra Alessandra Todde commenta così il “” del centrosinistra in, precisando di “rispettare la specificità sarda e le sue istanze di regione autonoma”. Per l’aspirante prima presidente donna dellaun sostegno importante a otto giorni dal ...