Conseguenze irreversibili per la Russia Navalny | Putin | il Cremlino | chi è quest' uomo

un minuto dopo: disastro! Ora, più consapevolmente, dico che per noi, per il Paese Russia, per il suo futuro politico, questa morte, questo omicidio, avrà conseguenze irreversibili". Risponde così,

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 17 febbraio 2024) "per la". Dopo la morte in carcere di Alexey, il principale oppositore di Vladimirperseguitato dal regime per anni, arriva la profezia cupissima di Boris Belenkin, l'attivista che nel 2022 ha ricevuto il premio Nobel per la pace con Memorial, l'organizzazione in difesa dei diritti umani fondata da Andrey Sakharov. "La prima reazione è stata: mi hanno ucciso! Poi, un minuto dopo: disastro! Ora, più consapevolmente, dico che per noi, per il Paese, per il suo futuro politico,a morte,o omicidio, avrà", spiega a La Stampa Belenkin, dal suo esilio in Repubblica Ceca. "Negli anni in cui era ancora possibile - ricorda -, il nostro ...