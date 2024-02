“Conosci | possiedi | trasforma” | un incontro per scoprire la psicosintesi

Conosci te stesso, era scritto sul frontone del tempio. Assagioli, fondatore della psicosintesi, aggiungeva: "possiedi, trasforma te stesso". Corsi di meditazione hanno trasformato carceri enormi

(Di sabato 17 febbraio 2024) Il filosofo Marco Montanari proporrà un’introduzione a un metodo di crescita personale e scoperta di sé Unper conoscere le basi dellacome via per perseguire crescita personale e scoperta di sé. “” è il titolo di un appuntamento a partecipazione gratuita e aperta a tutti che, promosso dall’associazione Arezzo, è in programma alle 21.00 di martedì 20 febbraio allo Spazio Seme in via del Pantano e fornirà un’occasione per vivere una prima introduzione a un metodo che offre stimoli e strumenti volti a realizzare le proprie potenzialità attraverso una corretta relazione con l’io, con gli altri e con il mondo. A parlarne sarà il filosofo Marco Montanari che accompagnerà in una prima visione della...