Confiscato | il significato della parola in ambito giuridico

(Di sabato 17 febbraio 2024) Il terminederiva dal verbo transitivo confiscare e si riferisce ad un bene che è stato sequestrato dallo Stato o dalla legge, a titolo di sanzione penale. Nello specifico, i beni confiscati possono essere immobiliari (case, alberghi, terreni, ville ecc) oppure veicoli (auto, moto ecc) o ancora aziende e imprese (locali, bar, hotel, negozi, hotel). Spesso nelle cronache si è parlato di beni confiscati alla mafia o ad imprenditori. Con questo termine si fa riferimento a un istituto di diritto penale generale che consiste in quella misura che, quando applicata, porta all’esportazione a opera dello Stato delle cose mobili e immobili perché a vario titolo possono essere considerati attinenti al reato. La conformazione dell’istituto negli ultimi anni ha portato la giurisprudenza a parlare di “confische” e non più “confisca” per adeguarsi alla complessità di ...