Confiscato il Castello Delle Cerimonie | La Fine Dell’Impero Dei Polese!

La Corte di Cassazione ha reso esecutiva la confisca della Sonrisa, una struttura alberghiera nota anche come "castello delle cerimonie", dove negli ultimi anni sono state girate diverse trasmissioni televisive dedicate ai matrimoni, trasmesse soprattutto da Real Time. La Sonrisa si trova nel comune di Sant'Antonio Abate.

(Di sabato 17 febbraio 2024) La Sonrisa, la location della trasmissione ‘Il’, nota serie tv in onda su Real Time e dedicata ai festeggiamenti, è stata confiscata. Il reato è quello di lottizzazione abusiva. La famiglia Polese perde quindi la proprietà dell’immensa struttura che ora passa al Comune di San’Antonio Abate. Sarà ora il comune a valutare la situazione che pare essere assai delicata. Con ogni probabilità la struttura rimarrà aperta, ma nulla è stato ancora deciso. Ecco tutti i dettagli! Ilpassa al Comune: la famiglia Polese nei guai È statoil ‘‘, l’hotel-ristorante di Sant’Antonio Abate, nel napoletano, reso celebre dalla trasmissione di RealTime. Una ...

Castello delle Cerimonie confiscato, decine di matrimoni a rischio: «Non sappiamo niente». Imma Polese fa ricorso a Strasburgo: Castello delle Cerimonie, nuova puntata. La confisca dell'hotel-ristorante dell'ex boss delle cerimonie Antonio Polese ha sconvolto gli affezionati del programma di Real Time, i ...

Il “castello delle cerimonie”, noto per alcune trasmissioni televisive, è stato confiscato per abusi edilizi: La Corte di Cassazione ha reso esecutiva la confisca della Sonrisa, una struttura alberghiera nota anche come “castello delle cerimonie”, dove negli ultimi anni sono state girate diverse trasmissioni ...