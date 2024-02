Con "investimenti ancora deboli" oggi è "urgente accelerare sul Pnrr" avverte con un approfondimento il centro studi di Confindustria.

(Di sabato 17 febbraio 2024) Con "ancora" oggi è "sul" avverte con un approfondimento il centro studi di. "La dinamica deglifissi in Italia si è sostanzialmente bloccata nel 2023 (-0,2% tendenziale nel 3° trimestre), rispetto ai brillanti ritmi del 2021-22", rilevano gli economisti di via dell'Astronomia. "Quelli in costruzioni calano di più, ma la flessione si è estesa a macchine e attrezzature (-0,4% nel 2°, -0,9% nel 3°)". "C'è un timido recupero", la dinamica degli"potrebbe migliorare quest'anno. Ciò è essenziale per la crescita di breve e lungo periodo".

Confindustria, 'industria vicina a archiviare fase di flessione': In un "inizio 2024 con tassi alti più a lungo e petrolio più caro, ma maggior fiducia e servizi in espansione" il centro studi di Confindustria vede "luci e ombre" su congiuntura e previsioni per ...

Confindustria, 'Investimenti deboli, urgente accelerare il Pnrr': Con "investimenti ancora deboli" oggi è "urgente accelerare sul Pnrr" avverte con un approfondimento il centro studi di Confindustria. (ANSA) ...

Confindustria, scintille per Presidenza: il caso Orsini e la spada di Damocle della magistratura su una candidatura controversa: I saggi hanno consigliato a Orsini di ritirare la sua candidatura per la Presidenza ma l'imprenditore emiliano non sembra volerne sapere. Il caso mette in gioco la credibilità stessa di Confindustria ...