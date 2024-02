Confindustria | gara a 4 per Presidenza | via libera dai 3 saggi e dai probiviri | Orsini passa con 48 firme | Garrone 44 | Gozzi 32 | Marenghi 22 Il COMUNICATO di Confindustria | Garrone oltre il 20% dell' Assemblea

(Di sabato 17 febbraio 2024) Con il viadeidiai quattro candidati allaparte ufficialmente la corsa per la successione a Carlo Bonomi. Ammessi alla competizione Emanuele, Edoardo, Antonioed Alberto. Tutti hanno superato la soglia percentuale di appoggio da p

Mentre Mittal cerca di bloccare l’amministrazione straordinaria incardinando una discussione in tribunale, Confindustria e sindacati rilanciano di ... (ilfattoquotidiano)

Roma, 17 feb. (askanews) – Con il via libera dei saggi di Confindustria ai quattro candidati alla presidenza parte ufficialmente la corsa per la ... (ildenaro)

'A porte aperte', lunedì 19 febbraio ad Umbriafiere taglio del nastro: Torna il contest "A porte Aperte": cuochi professionisti saranno in gara per esprimere competenze e ... Confindustria Umbria, Coldiretti Umbria, al mondo della solidarietà con Fondazione Fabio e ...

Ad Umbriafiere tutto è pronto per le "Olimpiadi della ristorazione": Torna il contest "A porte Aperte": cuochi professionisti saranno in gara per esprimere competenze e ... Confindustria Umbria, Coldiretti Umbria, al mondo della solidarietà con Fondazione Fabio e ...

Sci: doppietta azzurra a Crans, vince Bassino, seconda Brignone, la trentina Pirovano arriva quinta: Terza la svizzera Lara Gut- Behrami, vincitrice della libera di ieri, che con l'assenza forzata per infortunio di Sofia Goggia è passata in testa alla classifica di disciplina ...

Confindustria, sordina ai veleni interni: tutti ammessi i 4 aspiranti alla presidenza: Edoardo Garrone, Antonio Gozzi, Alberto Marenghi ed Emanuele Orsini hanno superato l’esame di saggi e probiviri ...

Studenti a lezione da imprenditori. Il progetto Eye entra in classe. Sturt up etiche, la sfida regionale: Coinvolti ragazzi e ragazze del liceo artistico Piero della Francesca e dell’Itis Galileo Galilei. Incontreranno imprenditori ed esperti del settore per realizzare le proprie idee innovative.