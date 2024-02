Confindustria | appello Saggi | indipendenza elezione da appoggi esterni

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di sabato 17 febbraio 2024) Roma, 17 feb. (askanews) –deidiper un confronto elettorale sui candidati alla presidenza dell’associazione che sia indipendente da eventualial sistema. In una lettera ai presidenti e componenti del Consiglio Generale di– anticipata da Askanews – i, Mariella Enoc, Andrea Moltrasio, Ilaria Vescovi, sottolineano come sia “importante mantenere e qualificare l’del confronto elettorale interno rispetto ad eventualie supporti espressi da soggetti estranei al sistema associativo”. E ancora: “Vogliamo richiamare, in particolare, l’impegno – scrivono i membri della Commissione di designazione – ad esprimere ed a rappresentare le proprie opinioni sul ...