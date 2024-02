In generale, Chieri non ha mai battuto Conegliano con 12 sconfitte in 12 partite, ma il precedente più recente ha dimostrato che le piemontesi non saranno avversaria da sottovalutare: tiratissimo 3 -

Conegliano-Chieri oggi in tv, semifinale Coppa Italia volley femminile: orario, programma in chiaro, streaming (Di sabato 17 febbraio 2024) oggi sabato 17 febbraio (ore 15.00) si gioca Conegliano-Chieri, semifinale della Coppa Italia 2024 di volley femminile. A Trieste va in scena il confronto tra la corazzata veneta, imbattuta nel corso di questa stagione, e la compagine piemontese. Le Campionesse d’Italia e detentrici del trofeo partiranno con tutti i favori del pronostico, ma la capolista della Serie A1 non dovrà sottovalutare la quinta forza del campionato, capace di eliminare la più blasonata Novara ai quarti di finale. Si preannuncia un confronto particolarmente interessante, in palio la qualificazione alla finale da giocare domani contro la vincente della sfida tra Milano e Scandicci (semifinale in programma alle ore 18.00). ... Leggi tutta la notizia su oasport (Di sabato 17 febbraio 2024)sabato 17 febbraio (ore 15.00) si giocadella2024 di. A Trieste va in scena il confronto tra la corazzata veneta, imbattuta nel corso di questa stagione, e la compagine piemontese. Le Campionesse d’e detentrici del trofeo partiranno con tutti i favori del pronostico, ma la capolista della Serie A1 non dovrà sottovalutare la quinta forza del campionato, capace di eliminare la più blasonata Novara ai quarti di finale. Si preannuncia un confronto particolarmente interessante, in palio la qualificazione alla finale da giocare domani contro la vincente della sfida tra Milano e Scandicci (inalle ore 18.00). ...

