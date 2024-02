Con Fulvio Morella i gatti diventano collezionisti d’arte

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di sabato 17 febbraio 2024) Artista-gatto è da sempre un binomio indissolubile: Pablo Picasso ritrasse più volte il suo famoso Minou, mentre Coussi ispirò il proprio padrone Matisse che dipinse Gatto e pesci rossi nel 1914. Non era però mai capitato che un artista ribaltasse i paradigmi dell’arte, trasformando i nostri amici felini da soggetti ritratti a destinatari finali delle opere. Oggi accade: conpersino “”. courtesy ofAl grido All cats are worth a work of art l’artista da tempo propone delle minisculture per pochi, fortunatissimi mici. Si tratta di “topini” in legno di olivo con code e orecchie realizzate in cuoio di recupero. Ovviamente alla base c’è un gatto-muso ispiratore, Morcito, un meticcio che da anni vive con l’artista ...