coinvolti I siti web destinatari dell'ordine sono assi - como.com, ma per motivi tecnici l'oscuramento effettivo potrà richiedere che nel falso messaggio si spaccia come ente affidabile LA MAIL

Como, si spaccia per avvocato ma è un truffatore: via 10mila euro a una coppia di anziani. Arrestato 37enne (Di sabato 17 febbraio 2024) Como, 17 febbraio 2024 – Si spacciava per avvocato, ma era un truffatore. Gli agenti della Mobile di Como, con i colleghi di Acerra, hanno Arrestato un 37enne napoletano. A novembre ha imbrogliato e derubato marito e moglie ultraottantenti comaschi: li ha convinti di essere un avvocato appunto ed ha spillato ai soldi e gioielli in oro per un bottino di 10mila euro con il pretesto che i soldi servivano per pagare le spese legali e la condizionale per evitare che il figlio dei pensionati Arrestato per un incidente finisse in prigione. Loro ci sono cascati e quando lui si è presentato direttamente sotto casa gli hanno consegnato tutto quello che avevano. Il truffatore è stato ... Leggi tutta la notizia su ilgiorno (Di sabato 17 febbraio 2024), 17 febbraio 2024 – Siva per, ma era un. Gli agenti della Mobile di, con i colleghi di Acerra, hannounnapoletano. A novembre ha imbrogliato e derubato marito e moglie ultraottantenti comaschi: li ha convinti di essere unappunto ed ha spillato ai soldi e gioielli in oro per un bottino dicon il pretesto che i soldi servivano per pagare le spese legali e la condizionale per evitare che il figlio dei pensionatiper un incidente finisse in prigione. Loro ci sono cascati e quando lui si è presentato direttamente sotto casa gli hanno consegnato tutto quello che avevano. Ilè stato ...

Advertising

Notizie Correlate

Altre Notizie

Como, si spaccia per avvocato ma è un truffatore: via 10mila euro a una coppia di anziani. Arrestato 37enne: Ha rubato soldi e gioielli a due ultraottantenni con il pretesto di pagare la condizionale del figlio coinvolto in un incidente Como, 17 febbraio 2024 – Si spacciava per avvocato, ma era un truffatore ...

Video di Tendenza