Come si fa a trasformare una Sas in Srl La guida completa

Roma, 17 febbraio 2024 – Nel corso della vita di una società può sorgere l'esigenza, da parte di chi la gestisce, di dover cambiare la forma giuridica iniziale, con tale passaggio che solitamente è tipico delle Sas, società in accomandita semplice, che vengono trasformate in Srl, Società a responsabilità limitata. Benché si tratti di una procedura ormai molto diffusa, è bene considerare diversi aspetti prima di compiere tale passaggio, soprattutto facendo riferimento ai costi che andranno sostenuti, agli adempimenti dovuti, ai debiti pregressi e a tutti gli aspetti fiscali necessari per rendere regolare la trasformazione. Come si passa da una Sas ad una Srl Quando si trasforma la forma giuridica di una società si sta mettendo in atto un'operazione di natura straordinaria, prevista dal Codice civile agli articoli compresi tra il 2498 e il 2500.

Ad ogni modo, è necessario che la delibera di trasformazione venga iscritta nel Registro delle imprese dalla CCIAA, Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura. Nel passaggio da Sas a

