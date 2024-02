Come si affumica il salmone | e altre lavorazioni prelibate

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di sabato 17 febbraio 2024) Negli anni Ottanta ilto era un prodotto di lusso, un boccone prelibato da gustare durante le feste, acquistato a caro prezzo in quelle raffinate gastronomie che a fine anno si riempivano di prodotti esotici e lussuosi. Oggi in Europa se ne consumano in media a testa due chilogrammi all’anno (dati 2021 Altroconsumo). Secondo il Norwegian Seafood Council in Italia il consumo dinorvegese è cresciuto del 188 per cento in un decennio. In questo aumento esponenziale, a farla da padrone è ilto, pari al 59,7 per cento delle scelte dei consumatori. Segue il prodotto fresco (30,1 per cento) e quello congelato (15,2 per cento). Inoltre, secondo un’indagine svolta dall’organizzazione in in ventisette mercati mondiali, sette consumatori su dieci danno molta importanza ...