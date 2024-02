Come Meta ha congelato l’equo compenso per gli editori e perché è un problema per tutti

Nel disperato intento di accreditarsi di fronte alla comunità internazionale " che ha congelato i le conseguenze per la salute pubblica si profilano devastanti, come l'esperienza statunitense

(Di sabato 17 febbraio 2024) Un Regolamento atteso da anni che, ora, è stato. Il tema delper gli, ovvero gli accordi economici con le grandi piattaforme per una corretta remunerazione della pubblicazione e condivisione di contenuti giornalistici su socialInstagram e Facebook, si è arenato di fronte a un ricorso. Quello presentato daal Tar del Lazio, con il Tribunale amministrativo che ha accolto alcune istante mosse dalla holding di Zuckerberg chiedendo una valutazione sul caso alla Corte di Giustizia Europea. Dunque, per il momento, le trattative tra le parti non possono proseguire ai sensi della legge italiana, quella che ha recepito la direttiva Copyright dell’Unione Europea. Equoil ...

UniCredit: il cda conferma Orcel-Padoan al vertice. Rinnovato metà board. Ma il Vp Lamberto Andreotti fa un passo indietro: Ci saranno sei volti nuovi, con un aumento della quota rosa. Allianz e Mubadala, non avranno rappresentanti diretti come in passato Unicredit si avvia all’assemblea del prossimo 12 aprile con il ...

''La metà perfetta esiste'': Roberta Morise, incinta, annuncia commossa le nozze in tv e appare per la prima volta in diretta col futuro marito: La showgirl 37enne, ex di Carlo Conti, ha accettato la proposta di nozze di Enrico Bartolini. Lo ha rivelato a ‘La Vita in Diretta’, ...

Apple risponde alle critiche di Meta sugli acquisti in-app di “boost”: In un annuncio pubblicato oggi sul proprio blog ufficiale, Meta spiega ai propri inserzionisti come cambierà l’acquisto dei “boost” – ovvero gli annunci a pagamento finalizzati ad aumentare la reach d ...