milioni di dollari incassata dall'allora vicepresidente Biden e ha diversi motivi per stare tranquillo. La sua strategia legale, sta procedendo in gran parte come sperato. Solo un processo

Come fa Biden a stare su TikTok se una sua legge lo vieta? (Di sabato 17 febbraio 2024) Se è vero che “pecunia non olet”, figuriamoci i voti elettorali. E così accade che negli Stati Uniti, nonostante una lunga battaglia – anche legislativa e governativa – nei confronti di TikTok, anche il Presidente in carica e più accreditato candidato Democratico al voto del prossimo 5 novembre si sia deciso a compiere il passo e sbarcare sulla tanto contestata piattaforma. Il motivo è semplice: gli ultimi sondaggi hanno fatto emergere un sentiment negativo (o neutrale) dei giovani elettori nei confronti di Joe Biden. Questo non vuol dire che le nuove generazioni preferiscano in toto Trump, ma che da parte loro c’è indifferenza o aspra critica nei confronti dell’operato dell’attuale numero uno della Casa Bianca. Biden su TikTok, ma una sua legge lo vieta Questo arrivo sul social della ... Leggi tutta la notizia su giornalettismo (Di sabato 17 febbraio 2024) Se è vero che “pecunia non olet”, figuriamoci i voti elettorali. E così accade che negli Stati Uniti, nonostante una lunga battaglia – anche legislativa e governativa – nei confronti di, anche il Presidente in carica e più accreditato candidato Democratico al voto del prossimo 5 novembre si sia deciso a compiere il passo e sbarcare sulla tanto contestata piattaforma. Il motivo è semplice: gli ultimi sondaggi hanno fatto emergere un sentiment negativo (o neutrale) dei giovani elettori nei confronti di Joe. Questo non vuol dire che le nuove generazioni preferiscano in toto Trump, ma che da parte loro c’è indifferenza o aspra critica nei confronti dell’operato dell’attuale numero uno della Casa Bianca.su, ma una sualoQuesto arrivo sul social della ...

Advertising

Notizie Correlate

Altre Notizie

Video di Tendenza