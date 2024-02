Colpo da 15mila euro al negozio Tim | è caccia a quattro uomini incappucciati

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 17 febbraio 2024) Porto San Giorgio (Fermo),17 febbraio 2024 - In, hanno forzato la porta d’ingresso con un grosso piede di porco e, una volta dentro, hanno fatto razzia di tutti i cellulari e di altri accessori. Ancora undella banda che, da qualche settimana, stata prendendo di mira attività che commerciano in dispositivi elettronici. Questa volta è toccato alTim di Porto San Giorgio, situato lungo la Statale Adriatica in zona Borgo Rosselli, nella zona sud della città. Maxi furto al centro commerciale, la banda colpisce in 5 minuti: il video I banditi sono entrati in azione poco dopo l’1,30 ed hanno agito in modo fulmineo. Giunti davanti al, hanno forzato la porta d’ingresso con un grosso piede di porco e, una volta all’interno dei locali, hanno preso di mira le ...